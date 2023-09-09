وزير الإنتاج الحربي: تطوير خطوط إنتاج الشركات وفق أحدث التكنولوجيات العالمية

تابع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، موقف الطاقات الإنتاجية لشركتي حلوان للصناعات الهندسية «مصنع 99 الحربي»، وأبو زعبل للصناعات الهندسية «مصنع 100 الحربي»، مؤكّدًا حرصه على متابعة مشروعات شركات الوزارة، وخطط التطوير لتتواكب مع كل جهة وتحديد سبل النهوض بمخططات الإنتاج والتسويق لديها.

تطوير خطوط الإنتاج

وأكّد وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرصه على تطوير خطوط الإنتاج وفق أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمي، ووجه بضرورة التواصل الجيد مع العاملين والحرص على عقد اللقاءات الدورية بهم لبحث مطالبهم ومقترحاتهم لتحسين الأداء، مؤكداً حرصه على الاهتمام بالعاملين بالإنتاج الحربي وتطوير أدائهم إيماناً بأهمية العنصر البشري دوره في تحسين العملية الإنتاجية.

منتجات عسكرية

وأكّد المهندس سامي إبراهيم، رئيس مصنع «99 الحربي»، عمل الشركة على توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل (أسطوانات ومنظمات الغاز، طفايات الحريق، أدوات المائدة والمطبخ من الاستانلس ستيل)، وذلك وفقاً لأحدث معايير الجودة العالمية وبأسعار منافسة، كما تتعاون الشركة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لإنتاج الجراجات الذكية الدوارة متعددة الطوابق وتتعاون من جهة أخرى مع وزارة الزراعة في تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشارك في عدة مشروعات قومية حيوية أخرى.

وأشار رئيس مصنع «99 الحربي»، بحسب بيان صادر عن الوزارة، إلى أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على التوسع في التعاون مع القطاع الخاص للدخول في شراكات ومجالات عمل جديدة تهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطنين.

ولفت المهندس جهاد سعيد، رئيس مصنع «100 الحربي»، إلى أن الشركة تختص بتلبية احتياجات القوات المسلحة من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء والصلب المخصوص ومنتجاتها الحديثة من الصلب المدرع الذي يعتبر منتجًا استراتيجيًا يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من عربات مدرعة ودبابات، إلى جانب تصنيع العديد من المنتجات الهندسية التي تُستخدم في عدة مشروعات قومية مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن وعروق البيلت للحديد والصلب ومكونات مصانع تحويل المخلفات إلى سماد عضوي وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ والتي يتم تصنيعها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيراً إلى أن الشركة تتميز بتوافر خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.

وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث باسم الوزارة، ضرورة الحرص على التكامل بين الشركات والوحدات التابعة للوزارة من أجل رفعة شان الإنتاج الحربي والذي يعد أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية في المجالين العسكري والمدني.