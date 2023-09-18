المخرجة آيتن أمين تشارك في مسابقة «الجونة» السينمائي بفيلم «آل شنب»

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي مشاركة الفيلم المصري «آل شنب» للمخرجة آيتن أمين في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه العالمي الأول، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر.

تفاصيل فيلم «آل شنب»

تدور أحداث فيلم «آل شنب» حول «ليلى» امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، يموت أحد أفراد العائلة فجأة ما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع.