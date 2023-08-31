جواهر جماعة الفيلم السوداني المُرممة تلمع في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

تسلّط الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الضوء على مجموعة من أفلام جماعة الفيلم السوداني القصيرة والمتوسطة الطول المرمّمة حديثاً، لعدد من المخرجين الذين أنجزوا هذه الأعمال أبرزهم سليمان النور والطيب مهدي وإبراهيم شداد، وكان معهد أرسينال للسينما وفنون الفيديو في برلين أعاد إحياء هذه الأفلام حفاظاً على هذه الكنوز السينمائية.

وعن التعاون البنّاء بين مهرجان الجونة السينمائي والسينما السودانية، قال مدير المهرجان انتشال التميمي، رحّبتُ بالفكرة عندما تقدّمت ماريان خوري المديرة الفنية إليّ بهذا المقترح، لطالما دعم المهرجان التواصل الحيوي مع السينما السودانية، ورحلتنا معها انطلقت في العام 2018 بفيلم أوفسايد الخرطوم لمروة زين.

واستطرد بقوله: وفي العام التالي، احتفى المهرجان بفيلم ستموت في العشرين لأمجد أبو العلاء الذي حقّق النجاح من خلال حصوله على جائزة نجمة الجونة الذهبية في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وتابع بقوله: شهد العام ذاته الاحتفاء بفيلم الحديث عن الأشجار لصهيب قسم الباري، إذ فاز بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، وحصوله على جائزة فارايتي التي يحتضنها المهرجان كل عام، استكمالاً للفوز الكاسح الذي حققته السينما السودانية في الجونة.

وأشار إلى أن هذا العام، نواصل اعتزازنا بهذا التعاون بفيلم وداعاً جوليا لمحمد كردفاني الحاصل على جائزة منصّة الجونة السينمائية في عام 2020، إلى جانب العديد من التكريمات رفيعة المستوى، منها المشاركة في منطلق الجونة السينمائي 2020، الدورة السادسة تستضيف العرض الشرق الأوسطي والشمال أفريقي الأول لفيلم وداعاً جوليا لكردفاني.

وقالت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان، إنه بالصدفة المحض، وجد صنّاع هذه الأفلام أنفسهم في القاهرة خلال التحضير للبرنامج، وذلك هرباً من موجة العنف والاضطرابات في الخرطوم، ما أكّد لنا ضرورة توفير منبر للمخرجين السودانيين.

وتأسست جماعة الفيلم السوداني في أبريل من عام 1989، وكلّفت نفسها مواجهة الظلام بضوء السينما، تضم الجماعة مخرجين أصيبوا بخيبة أمل جراء القيود المفروضة على عملية صناعة الفيلم التي ترعاها الدولة، هدفت هذه المجموعة إلى تشكيل مسار جديد للتعبير الإبداعي والاستكشاف السينمائي والتعليم.

يعرض البرنامج الأفلام الآتية:

أفريقيا: غابة طبل وثورة، سليمان النور، الاتحاد السوفياتي 1979، رحلة استكشافية إلى ما تمثّله أفريقيا في الاتحاد السوفيتي، والضريح الطيب مهدي 1977مصر حكاية رجل يمتلك قدرات شفائية، والحبل إبراهيم شداد السودان 1985يستكشف رجلان ضريران ودابة الصحراء، المحطّة الطيب مهدي السودان 1989تصوير لمجموعة لقاءات عند مفترق طرق في السودان، أربع مرات للأطفال الطيب مهدي السودان 1979 نظرة معمّقة على حيوات الأطفال ذوي الإعاقة، حفلة صيد إبراهيم شداد الجمهورية الديموقراطية الألمانية 1964 تعقيب مؤثّر عن العنصرية، جمل إبراهيم شداد السودان 1981 تصوير مؤثّر لحياة جمل ونظيره من المعاناة الإنسانية، ولكن الأرض تدورسليمان النور الاتحاد السوفياتي 1978 فصل من الحياة في مدرسة يمنية.

تجسّد مجموعة الأفلام المرمّمة هذه، الروح المنيعة للسينما السودانية والتزامها الدائم بفنّ صناعة الأفلام، وحالما تزين هذه الأفلام قسم العروض الخاصة في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، فسينتقل الجمهور زمنياً إلى عصر قديم حيث الإبداع السينمائي وعبقرية السرد القصصي.