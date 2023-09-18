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انطلاق احتفالية قبول دفعة جديدة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

كتب:

أميرة فكري
01:50 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

انطلقت فعاليات احتفالية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، والخاصة بقبول دفعة جديدة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS (10 مدارس)، إضافة لانطلاق المعسكر التدريبي للطلاب الجدد، اليوم في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

قبول دفعة جديدة بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، بالتعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات العشر المشاركة في المشروع.

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