توجيهات من «التعليم» بشأن التغذية المدرسية.. منع بيع المعجنات

أصدرت المديريات التعليمية، توجيهات مهمة بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، بالتأكيد من صلاحية الأغذية التي يتم توزيعها ويضمن وصولها لمستحقيها ويتابع أعمال الوحدة المنتجة ومتابعة استخراج البطاقة الصحية لمسئول الوحدة المنتجة مع عدم بيع المعجنات أو أو أي أشياء تضر بصحة الطلاب بالمدرسة.

تعليمات مهمة لانضباط الدراسة بالمدارس

كما وجهت المديريات التعليمية عده تعليمات لمديري المدارس لانضباط الدراسة بالمدارس بالعام الدراسي الجديد 2023/2024:

- أول من يدخل المدرسة قبل الطلاب والمعلمين.

- يضع نظام ووقتا مناسبا لاستقبال أولياء الأمور الذين لديهم شكاوى ويعلن ذلك في التابور ويعلن بلوحة بالمدرسة حتى ينقله الطلاب على أولياء الأمور و يدخل الحصص لمتابعة الطلاب والمعلمين والتأكد من انتظام الشرح داخل الحصص.

- يتابع تسجيل غياب المعلمين والطلاب بدقة ويتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

- يضع برنامج علاجي للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة ويكلف فريق اللغة العربية والانجليزية والرياضيات تنفيذه تحت أشرافة داخل كل حصة و يتابع قياس النواتج والأثر والمتغير والإفادة للمرحلة.

- يتابع تنفيذ خطة الأنشطة والمسابقات للمدرسة ويشارك فيها ويشجع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على المشاركة.

- التأكد من عدم تواجد العاملين في غير أوقات العمل الرسمية بالمدرسة.

- يضع ضوابط وتكليفات سلامة وأمن المدرسة أثناء الفترة المسائية.

- يتابع تفعيل مجموعات الدعم ويمنع تماما ممارسة الدروس الخصوصية أثناء الفترة المسائية ويحيل من يرتكب ذلك من المعلمين للتحقيق الفوري.

- يشكل فريق من الطلاب في شكل مجموعات صغيرة للأنشطة للشريطة المدرسية وجماعات الصحافة وجماعات التمثيل والمسرح.

- أي مهام أخرى براها ضرورية لتحقيق النظام والالتزام داخل المدرسة.

- مدير المدرسة هو آخر من يخرج من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

- يتابع بنفسه وصول المعلمين والطلاب الى المدرسة قبل بدء التابور من خارج المكتب.

- يسأل الطلاب المتأخرين والمعلمين عن أسباب التأخير وينذرهم باتخاذ إجراءات في حالة تكرار ذلك.

- يتابع غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء التابور مباشرة ويعطى الاذن بفتحها عند الضرورة ثم غلقها مرة أخرى حتى نهاية اليوم الدراسي.

- يتأكد من صلاحية الأغذية التي يتم توزيعها ويضمن وصولها لمستحقيها ويتابع أعمال الوحدة المنتجة ومتابعة استخراج البطاقة الصحية المسؤل.

- الوحدة المنتجة مع عدم بيع المعجنات أو أي أشياء تضر بصحة الطلاب بالمدرسة.

- يستخدم الأساليب التربوية في الإثابة وعقاب الطلاب ويشجع المعلمين على اتباعها دون الحاق أذى بدني أو معنوي للطلاب.

- يتأكد من احكام غلق كل مفاتيح الكهرباء وصنابير المياة والأبواب والشبابيك قبل مغادرة المدرسة وعدم هدر الكهرباء والمياة ليلا.