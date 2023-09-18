حزب التحرير يعلن دعمه لترشح الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات

قال الدكتور ممدوح عبد الحكيم، رئيس حزب التحرير، إن الحزب يدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي ألحقت بالبلاد خلال العشر سنوات الماضية.

حزب التحرير

وأوضح في تصريحاته لـ«الوطن» أن دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء بتحكيم العقل والمنطق، إذ شهدت البلاد على مدار العشر سنوات الماضية حركة ممزوجة بين التنمية الشاملة والنهضة المستدامة لكل قطاعات الدولة سواء كانت خدمية أو قطاعات البنية التحتية المتعلقة بالاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن الإنجازات تمثلت في المشروعات القومية من حيث الطرق والكباري ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والمتجددة وغيرها من المشروعات التنموية والمبادرات، التي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن البسيط وتعزز من أوضاعه الاقتصادية.

الإصلاح الاقتصادي

وأكد أن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبلة على عقد مؤتمرات جماهيرية بمختلف محافظات الجمهورية تحت شعار «دورة جني الثمار»، وذلك لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار أن السنوات المقبلة هي سنوات حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي.