نائب رئيس حزب مستقبل وطن: ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة

أكد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لا سيما الأزمة الاقتصادية العالمية، لا تسمح بتبادل السلطة وأن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم يدعم الدولة المصرية.

رؤية شاملة للتنمية المستدامة في جميع قطاعات الدولة

وأوضح المهندس حسام الخولي في تصريحاته لـ«الوطن»: «القيادة السياسية منذ نحو 10 سنوات وضعت رؤية شاملة للتنمية المستدامة في جميع قطاعات الدولة التي يأتي أبرزها المشروعات القومية المتمثلة في شبكة الطرق والكباري العملاقة التي تعد مجرى قاطرة الاقتصاد المصري والمشروعات التي تهدف لتوزيع السكان الجغرافي بشكله الصحيح، والتي تمثلت في خطة واضحة من الدولة لغزو الصحراء وإقامة مدن جديدة وذلك بهدف تخفيف الكثافة السكانية عن عواصم المحافظات وغيرها من الخطط الاستراتيجية الشاملة التي من شأنها أن ترفع المستوى المعيشي للمواطنين وتهيئ لهم مقومات بناء مستقبل مشرق.

الخولي: مصر استطاعت أن تتعامل مع أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

وتطرق نائب رئيس حزب مستقبل وطن للحديث عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد: «الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد أزمة عالمية وليست مشكلة في اقتصادنا القومي، فأزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية ألقتا بظلالهما على خارطة العالم الاقتصادية، وأثرتا بالسلب على الاقتصاد المحلي لجميع دول العالم، وفي مصر استطاعت الحكومة أن تتعامل مع تداعيات الأزمتين بكل جدارة واتخذت إجراءات عديدة للمحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين».

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن: «كما أن المشروعات القومية لعبت دورا مهما في تفادي آثار الأزمتين، كونها مقومات أساسية يقوم عليها أي اقتصاد قومي للعالم».

واختتم نائب رئيس حزب مستقبل وطن حديثه مؤكدا أن الدولة المصرية اتبعت سياسة ناجحة في إنفاقاتها على مدار العشر سنوات الأخيرة، وظهر ذلك من خلال توجيه جميع القروض لإقامة المشروعات القومية وتعزيز البنية التحتية.

وكان حزب مستقبل وطن أصدر بيانا، منذ قليل، أعلن فيه تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.