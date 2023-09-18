شيخ الأزهر: مستعدون لإنشاء مركز تعليم اللغة العربية في لوس أنجلوس

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير حسام الدين علي، قنصل مصر الجديد لدى لوس أنجلوس.

وأعرب شيخ الأزهرعن تمنياته للقنصل حسام الدين بخالص التَّوفيق والسَّداد في مهامه الجديدة، موصيه بضرورة الاهتمام بملف الأزهر بصفته قوةً ناعمة لمصر، وتيسير أمور الطلاب الوافدين.

وأكَّد الإمام الأكبر استعداد الأزهر لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لخدمة مسلمي لوس أنجلوس والجاليات العربية والمسلمة، وتعليم الأطفال والشباب لغة القرآن الكريم، مع تحمُّل الأزهر نفقات التعليم والدراسة من كتب دراسية وابتعاث المعلمين الأزهريين.

خدمة الإسلام

من جانبه، أعرب القنصل المصري لدى لوس أنجلوس عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره الكبير لما يقوم به من جهود في خدمة الإسلام ودعم قضايا المسلمين، وتعزيز قيم الأخوَّة والتَّعايش ونشر السلام العالمي، مؤكدًا أنه سيضع الملف الأزهري ضمن أولويات عمله، وسيعمل على التواصل المستمرِّ مع الأزهر وخدمة رسالته السامية في نشر صحيح الدين ووسطيته.