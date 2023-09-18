جائزة 10 آلاف دولار للأفلام المعنية بقضايا البيئة في «الجونة السينمائي»

أعلن مهرجان الجونة السينمائي قائمة الأفلام المرشحة لجائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي تستهدف اختيار الأفلام المعنية بالبيئة أو تلك التي ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها في جميع أقسام المهرجان، وذلك خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر.

يحصل الفيلم الفائز على نجمة الجونة الخضراء وشهادة وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي، وستقدم تلك الجائزة بشكل سنوي ضمن جوائز مهرجان الجونة السينمائي.

تفاصيل الأفلام المتنافسة على جائزة نجمة الجونة الخضراء

وتضم القائمة أربعة أفلام هي: «همسات النار والماء» إخراج لوبدهاك تشاترجي المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفيلمي «ارتفاع عميق» إخراج ماتيو ريتز، و«كرورا» إخراج جواو سالافيزا ورينيه نادر مسورا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، بالإضافة إلى فيلم «سماء بلاستيكية» إخراج تيبور بانوتشكي سارولتا زابو، في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة.