عمرو سلامة يشارك في مهرجان «الجونة» السينمائي بفيلم «60 جنيه»

أعلن مهرجان الجونة السينمائي مشاركة المخرج المصري عمرو سلامة بفيلم «60 جنيه» في عرض عالمي أول بمسابقة الأفلام القصيرة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر.

تفاصيل فيلم «60 جنيه» للمخرج عمرو سلامة

تدور أحداث فيلم «60 جنيه» للمخرج عمرو سلامة على مدار 18 دقيقة، ويحكي عن «زياد» وهو مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق، من خلال أحلام اليقظة الموسيقية نكتشف سرًا غامضًا تتورط فيه العائلة، ومع ذلك، فإن هذا الرابط العائلي سيمنح زياد الفرصة للبدء من جديد.

الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي.