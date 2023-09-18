«مفتاح الحياة» لغز حير العلماء.. ماذا يعني «عنخ» وسر علاقته بعلم الطاقة؟

منذ آلاف السنين، كان مفتاح الحياة يزين يد الكهنة والملوك وأصحاب النفوذ، وظل مفتاح الحياة موجودا منذ الفراعنة حتى وقتنا الحالي، باعتباره واحدا من أهم الرموز القديمة، والذي تتوارثه الأجيال، ويرتديه الكثيرين في الوقت الحالي بغض النظر عما يعنيه بشكل فعلي.. فما هو عنخ؟، وإلام يرمز؟، ولماذا كان رمزا أساسيا في العصور القديمة بمصر؟، تلك التفاسير موجودة في كتاب middle egyptian للكاتب جيمس آلين، وكذلك كتاب تمائم مصر القديمة الصادر عن جامعة تكساس.

تفاسير مختلفة لرمز مفتاح الحياة

يرمز «عنخ» للحياة الجديدة، والقوة، وهو أيضا خريطة مصغرة لمصر، بحسب عدد من التفاسير التي أحاطت بواحد من أبرز رموز مصر القديمة.. ورغم التفسيرات المتعددة إلا أن معظم العلماء خلصوا إلى تفسير واحد هو الأقرب للواقع.

مفتاح الحياة مرتبط بالبدايات، وهي المعروفة في مصر القديمة بـ «سب - تبي»، أي النفخة الأولى، وهي رمز الحياة الأولى حينما بدأ الإله حياة البشر والملوك على الأرض.

تفاسير كثيرة وراء مفتاح الحياة، وثانيها أنه يمثل نهر النيل بفرعيه والدلتا، وبالتالي يعتبر خريطة مصغرة لمصر.

واحد من أكثر التفاسير انتشارا، هو أنه يعتبر دائرة مغلقة تعني البعث بعد الموت، ولذلك كان يؤدي الفراعنة معظم طقوسهم الدينية به، وهو ما صورته المعابد الكثيرة في الأقصر وأسوان على مقابر الملوك قديما، حيث كان حورس دائما على المقبرة ممسكا بـ مفتاح الحياة وهو ما يعني بحسب التفسيرات بعثه من جديد بعد الموت.

وهكذا وجد رمز عنخ على معظم المقابر، وهو موجود ومزخرف بالذهب والنحاس.

كان توماس هيلنان، أول من قدم تفسير علمي لمفتاح الحياة 1969 وخالف كل نظريات العرب، وقال إن تميمة عنخ ترمز لاجتماع الذكورة والأنوثة في مفتاح الحياة ما يعني قدرتهم على العطاء، وهكذا اختلفت النظريات، حتى وصلت إلى تشابه شكل المفتاح مع رحم المرأة، ما يعني الولادة من جديد.

ماذا تعني كلمة عنخ؟

«عنخ» في المصرية القديمة تعني الحياة، وهو يعرف أيضا بمفتاح النيل، وقد استخدم في الفن والكتابة، وكان يسمح لملوك القدماء المصريين بارتدائه رغم أنه رمز ديني، وذلك لأنه يرمز للقوة والحياة.

وقد ذهب بعض المفسرون إلى أن مفتاح الحياة هو الشكل الهندسي الوحيد القادر على تجديد الطاقة في المكان، فما هو تأثير مفتاح الحياة بشكل فعلي؟.

طاقة مفتاح الحياة

أوضحت الدكتور سها عيد خبيرة الطاقة، إلى هناك طاقة بالفعل لمفتاح الحياة، فهو يعطي إحساس لمن يملكه أو يرتديه أنه قوي، كما يعطي أمل وتفائل، وأكملت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: زي البنت اللي بتحب تلبس خرزة زرقا عشان تبعد عنها الطاقة السلبية.

وأوضحت أنه كان يتم ارتداءه في الماضي لجلب القوة: «زمان كان بيلبسه الكاهن أو الملك فقط، عشان بيدي إحساس بالقوة والتملك والتحكم»، وأكملت إن الدائرة تعني الاستمرارية في الحياة أيضا لأن هذا الرمز كان مخصص للملوك، ولا يرتديه عامة الشعب في مصر القديمة.