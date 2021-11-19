جزويت الإسكندرية يهدي مفتاح الحياة المصنوع من التين الصعيدي للأمير تشارلز

استقبل المركز الثقافي اليسوعي (جزويت)، بالإسكندرية اليوم الجمعة، صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، وزوجته الدوقة كورال كاميلا وقدم القائمون على العمل بالمركز هدية تذكارية لهم عبارة عن «مفتاح الحياة» المصنوع من التين الصعيدي.

وبدأت الزيارة بجولة داخل كنيسة المركز، أعرب خلالها الأمير تشارلز عن إعجابه بها، واستمع إلي شرح من خادم الكنيسة عن تاريخ الكنيسة ودورها المجتمعي والديني.

الأمير تشارلز في بورتريه إسكندراني

وتجول ولي العهد البريطاني في معرض تحت عنوان «بورتوريه إسكندراني يروي تاريخ شخصيات جذورها إسكندرانية مثل هند رستم وتوفيق الحكيم، إذ صمم المعرض مجموعة من الأطفال السودانيين اللاجئين الذين رسموا بروفايلات للأشخاص مستخدمي فن الموزايك.

وحضرت الدوقة كورنال كاميلا جلسة نقاشية مع أطفال تم تدريبهم على كتابة السيناريو، وشاهدت فيديو يروي ورش عمل الأطفال وتدريبهم على كتابة السيناريو.

وأجرى الأطفال حوارا مع الدوقة ووجهوا لها عددا من الأسئلة عن انطباعها عن مصر وأفضل الأفلام بالنسبة لها .

كاميلا تعرب عن سعادتها بزيارة مصر

وأعربت الدوقة عن سعادتها بما شهدته من إنجازات الأطفال، كما أعربت عن سعادتها بزيارة مصر والأهرامات، ويعد مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية مؤسسة مستقلة غير ربحية، تأسست من اليسوعيين عام 1953، هدفها الرئيسي التكوين الإنساني للذين يودون المشاركة بشكل إيجابي في التنمية البشرية للمجتمع مع جميع التحديات الثقافة الحديثة، خاصةً الشباب.

وتأتي هذه الزيارة مباشرة بعد استضافة المملكة المتحدة لقمة العمل المناخي 26، وإعلان استلام مصر رئاسة قمة العمل المناخي الـ27 في عام 2022، ولدى أمير ويلز اهتماما عميقا وراسخا بقضية التغير المناخي، ويأتي البحث عن سبل عملنا معا للتصدي لتغير المناخ على أولويات زيارته الحالية.