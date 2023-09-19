«موازنة البرلمان»: 50 مليار دولار سنويا حجم الصادرات المصرية

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات بالإعفاء الضريبي لبعض الصناعات لـ5 سنوات، وقد يمتد هذا القرار لـ5 سنوات أخرى، كما أن هناك قرارا بإعفاء المستثمرين من 50% من قيمة الأرض حال الانتهاء من المشروع في وقت محدد.

حجم الصادرات المصرية

وتابع بدراوي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الاثنين، أن مصر تحسنت في بعض الصناعات الغذائية مثل الخضر والفاكهة والصناعات الكيماوية، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية وصلت لـ50 مليار دولار، وتستهدف مصر أن تصل لـ100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وقرارات الرئيس السيسي خطوة نحو تحقيق هذا الطريق.

وأضاف أن مصر في حاجة لإتاحة مساحات كبيرة من الأراضي للتطوير الصناعي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف أمر جيد للغاية لكل الصناعات.

دعم القطاع الصناعي

وتمنى أن يعيد البنك المركزي المبادرات الخاصة بدعم القطاع الصناعي مثل مبادرة الـ8% لبعض الصناعات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة شجعت الكثير من الصناعات خلال المرحلة السابقة.