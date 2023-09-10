نشأت الديهي: هناك ضرورة ملحة لدراسة التجربة الهندية في التنمية المستدامة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قمة العشرين المنعقدة في الهند تضم كبرى دول العالم لمناقشة كافة القضايا السياسية والأمنية على محيط الكرة الأرضية.

الهند قامت بتنظيم معرض على هامش قمة العشرين

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن الهند قامت بتنظيم معرض على هامش قمة العشرين، بهدف عرض ما وصلت إليه الهند في المجال الصناعي، أو التكنولوجي أو مجال البحث العلمي أو التطبيقات الالكترونية.

هناك جناح آخر للمنتجات الهندية اليدوية

وأضاف أن هناك جناحا في المعرض للصناعات والتكنولوجيات الحديثة التي صعدت بالهند إلى القمر، وهناك جناح آخر للمنتجات الهندية اليدوية، وبين هذا وذاك فجوة زمنية، وهذا القصة يجب أن تدرس تحت عنوان «التجربة الهندية» متابعا أن هناك ضرورة لدراسة التجربة الهندية في مجال التنمية المستدامة، وتحويل الفقر إلى ثراء، وبالتالي توزيع عوائد الثورة بدلاً من توزيع عوائد الفقر.