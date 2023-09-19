أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في مصر.. تبدأ من 1880 جنيها

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في مصر، داخل كافة الأسواق المصرية، نتيجة انخفاض القوة الشرائية الفترة الحالية من جانب المواطنين، وذلك حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

كما أوضحت البوابة، أنّ أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في مصر، تسجل 1890 جنيهًا بالنسبة لسعر طن أسمنت السهم، فيما يبلغ سعر أسمنت المعلم 1900 جنيه، وأسمنت الفهد 1890 جنيهًا، ووصل سعر طن أسمنت المسلح لـ2020 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وبالنسبة لسعر طن أسمنت وادي النيل، يبلغ اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية 1880 جنيهًا، ويسجل سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيهًا، كما وصل سعر أسمنت المخصوص 1920 جنيهًا، وأسمنت السويس 1940 جنيهًا، فيما يبلغ سعر أسمنت السويدي 2150 جنيهًا، بينما يبلغ سعر النصر 1970 جنيهًا، أما سعر أسمنت سيناء 42.5 يصل إلى 1900 جنيه.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

ويبلغ سعر طن أسمنت حلوان 1950 جنيهًا، ويسجل سعر أسمنت بني سويف 1960 جنيهًا، ووصل أسمنت المصريين إلى 2050 جنيهًا، كما يبلغ سعر أسمنت السد العالي 2150 جنيهًا، فيما يسجل سعر أسمنت العامرية عادة 2090 جنيهًا، وأسمنت التعمير 2000 جنيه.