أسعار الأسمنت اليوم الخميس 7-9-2023 في مصر.. «تبدأ من 1885 جنيها»

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الأسمنت اليوم الخميس 7-9-2023 في مصر، حيث شهد سعر طن الأسمنت استقرارا نسبيا في الوقت الحالي، ويدخل الأسمنت ضمن مواد البناء والإنشاءات الأساسية.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

واستقرت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 7-9-2023 مع توافر كميات كبيرة من المعروض، ويتراوح سعر الطن بين 1885 جنيها و2145 جنيها، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

استقرار أسعار الأسمنت

وتستعرض «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الخميس 7-9-2023 في السوق المصري، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة مواد البناء.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

أسمنت السويدي 2145 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 2010 جنيهات للطن.

أسمنت الفهد 1885 جنيها للطن.

أسمنت السويس 1935جنيها للطن.

أسمنت المعلم 1890 جنيها للطن.

أسمنت وادي النيل 1880 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 1920 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1890 جنيها للطن.

أسمنت حلوان 1945 جنيها للطن.

أسمنت النصر 1970 جنيها للطن.

أسمنت السهم 1885 جنيها للطن.

أسمنت جنوب الوادي 1885 جنيها للطن.

أسمنت العسكري 1895جنيها للطن