رئيس «صحة الشيوخ»: زيارة السيسي إلى الإمارات تهدف لدعم واستقرار المنطقة

قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات الشقيقة ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد تؤكد قوة العلاقات المتميزة والأواصر التاريخية الوطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

وأوضح في تصريحات صحفية أن هذه الزيارة تهدف إلى دعم واستقرار المنطقة العربية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في كل المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية بما يحقق مصالح الشعبين.

زيارة السيسي إلى الإمارات

وأكد رئيس صحة الشيوخ أن مصر والإمارات حريصتان على دعم الأمن القومي العربي والخليجي وتحقيق حلم التكامل والوحدة العربية من خلال تعزيز العمل العربي المشترك لتوحيد الجهود الرامية للتوصل لحلول دائمة للأزمات في دول المنطقة العربية خاصة والعالم بصفة عامة.

وأشار إلى أن الرئيسان يعملان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة بما يحقق مصالح الشعوب العربية، ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة.

الاستفادة من مؤتمر المناخ «كوب 27»

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى بحث كيفية الاستفادة من مؤتمر المناخ «كوب 27» خلال إقامة كوب 28 في دولة الإمارات للخروج بأقصى استفادة من المؤتمرين في إيجاد حلول حقيقية لأزمة التغيرات المناخية والتحول للطاقة النظيفة في كافة المجالات.