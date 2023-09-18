«الإحصاء»: 10.6% ارتفاعا في صادرات مصر إلى الإمارات خلال 2022

حرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس السيسي الذي يتوجه اليوم في زيارة رسمية إلى الإمارات، وأصدر بيانا صحفيا بشأن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات.

وكشف البيان عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.

وأضاف أن قيمة الواردات المصرية من الإمارات بلغت 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

وأشار بيان الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.

وجاءت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022 كالتالي:

1.لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 841 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 242 مليون دولار.

3. ملابس جاهزة بقيمة 184 مليون دولار.

4. فواكه بقيمة 93 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 69 مليون دولار.

السلع التي استوردتها مصر من الإمارات

وأوضح البيان أن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الإمارات خلال 2022 كالتالي:

- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810 ملايين دولار.

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 583 مليون دولار.

- لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 255 مليون دولار.

- نحاس ومصنوعاته بقيمة 247 مليون دولار.

- أسماك بقيمة 156 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 5.7 مليار دولار خلال العام المالي2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

تحويلات المصريين العاملين بالإمارات

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.

عدد المصريين بالإمارات

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بالإمارات طبقا لتقديرات البعثة 950 ألف جنيه حتى نهاية عام 2022، وسجل عدد سكان مصر 105.4 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الإمارات 9.5 مليون نسمة عام 2023.