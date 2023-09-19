إعادة طباعة أعمال سليم حسن شخصية معرض الكتاب 2024

تجري الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، التجهيزات للدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، التي تقام في يناير وفبراير 2024، من خلال عقد اجتماعات شبه دورية للجنة الاستشارية العليا للمعرض، إذ تعمل حاليا حاليا على طباعة مجموعة من الأعمال للدكتور سليم حسن عالم المصريات وشخصية الدورة المقبلة.

موسوعة مصر القديمة في معرض الكتاب 2024

قال مصدر مسؤول في الهيئة لـ«الوطن»: نجهز للاحتفاء بالدكتور سليم حسن، عالم المصريات الكبير وشخصية معرض الكتاب 2024، على أكثر من محور، من بينها إعادة طباعة أعماله، ليكون المعرض فرصة لإتاحة هذه الإصدارات للجمهور خلال أيام المعرض.

وأوضح أن من أبرز الأعمال التي سبق أن أصدرتها الهيئة للدكتور سليم حسن موسوعة مصر القديمة، التي تقع في 18 جزءا وتتناول تاريخ مصر القديمة.

من هو سليم حسن شخصية معرض الكتاب 2024

وعالم المصريات الكبير سليم حسن، مولود في 12 أبريل 1886، بقرية ميت ناجي بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، حصل على درجة الدكتوراه في علم الآثار من جامعة فيينا عام 1935.

كما له جهود محمودة في مجال الآثار والتي بدأها في عام 1929م في منطقة الهرم لحساب جامعة القاهرة لتكون المرة الأولى التي قامت خلالها هيئة علمية منظمة أعمال التنقيب بأيد مصرية، واستمر في أعمال التنقيب حتى عام 1939م.

ومن بين أعماله، كتاب «الأدب المصري القديم أو أدب الفراعنة»، و «تاريخ الديانة المصرية»، فضلا عن الترجمة المهمة لكتاب «فجر الضمير» لهنري برستيد، ورحل سليم حسن عام 1961.