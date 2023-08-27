شخصية معرض الكتاب.. سليم حسن عن «فجر الضمير»: مصر أصل حضارات العالم

بمناسبة اختيار اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، في اجتماعها الأول الذي عقد مؤخر على عالم الآثار سليم حسن (1893 - 1961) شخصية المعرض في دورته الـ 55 ، المقرر عقدها في يناير وفبراير 2024، نقدم خلال الفترة المقبلة ملامح من مسيرة عالم المصريات سليم حسن الكاتب والمترجم، ويعد كتاب «فجر الضمير» لهنري برستد من أبرز الكتب التي ترجمها سليم حسن، مؤكدا أهمية الكتاب، الذي يتناول الحضارة المصرية القديمة.

الضمير الإنساني نشأ بمصر وترعرع

وفي مقدمة ترجمة «فجر الضمير» يقول سليم حسن: ولست مبالغا إذا قررت هنا أن خير كتاب أُخرج للناس في هذا العصر من ذلك الطراز هو كتاب «فجر الضمير» الذي وضعه الأستاذ «برستد» في عام 1934 وهو في الواقع مُؤلف يدل على أن مصر أصل حضارة العالم ومهدها الأول؛ بل في مصر شعر الإنسان لأول مرة بنداء الضمير، فنشأ الضمير الإنساني بمصر وترعرع، وبها تكونت الأخلاق النفسية، وقد أخد الأستاذ برستد يعالج تطور هذا الموضوع منذ أقد العهود الإنساني، إلى أن انطفأ قبس الحضارة في مصر عام 525 قبل الميلاد.

المصدر الأصلي لكل حضارات الإنسانية هي مصر

وتابع: فمصر في نظره حسب الوثائق التاريخية التي وصلتنا عن العالم القديم إلى الآن، هي مهد حضارة العالم؛ وعن هذه الحضارة أخذ العبرانيون ونقل الأوربيون عن العبرانيين حضارتهم.

وأكمل: وبذلك يكون الأستاذ برستد قد هدم بكتابه الخالد هذا، النظريات الراسخة في أذهان الكثيرين القائلة بأن الحضارة الأوربية أُخذت عن العبرانيين، على أن هذا الرأي لا يزال يعتنقه بعض من لم يقرأ كتاب «برستد» إلى الآن، وكأن هذا الأثري العظيم بكتابه هذا قد أظهر للعام أجمع بأن المصدر الأصلي لكل حضارات الإنسانية هي مصرنا العزيزة.