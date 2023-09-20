حظك اليوم برج الثور الأربعاء 20-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور، من الشخصيات العنيدة والقوية، والتي تحب فرض آرائها وسيطرتها على جميع المحيطين بها على المستويين العائلي والمهني، كما يتميز مواليد برج الثور بشخصيتهم الصريحة، كما أنه لديه ثقة كبيرة في نفسه، كما يحرص على التواصل مع الآخرين وفقا لخبراء الأبراج والفلك.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

نظرا لاستمرار تواجد القمر في محور البرج بالنسبة لمولود برج الثور، ووجوده معاكس، قد تتعرض لبعض المضايقات على الصعيد العملي، وقد تتعرض لأزمة مالية مؤقتة، لهذا احرص على ترتيب أفكارك وتحديد أولوياتك، حتى تتجنب الخسائر وذلك وفق حظك اليوم لخبراء الفلك لمولود برج الثور.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

على الصعيد العاطفي مولود برج الثور، يجب عليه الحذر لتواجد فينوس وعطارد في محور البرج، وهذا يتطلب التركيز والانتباه فى التعامل مع شريك حياتك، لذا يجب أن تحسن التفكير والتصرف بهدوء مع المحيطين بك على الصعيد الأسري، وتجنب اى احتكاك مباشر مع المحطين به، وفق الموقع المختص بخبراء علم الفلك.