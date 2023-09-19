حزب «مصر بلدي» يناشد الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات المقبلة

أعلن اللواء سيف الاسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، دعم أعضاء الحزب بالإجماع لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال رؤية مصر 2030، وحفاظا على ما حققه القيادة السياسية عبر 10 سنوات من إنجازات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي كان لها الأثر البالغ في حياه المواطنين.

وأكمل بيان الحزب: «يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقنا كحزب سياسي مصري يدرك خطورة المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي يمر بها العالم من الأزمة الاقتصادية وغيرها من التحديات التي تفرض علينا الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية على مدار الـ10 سنوات الماضية في كل قطاعات الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية، واستكمال لمسيرة العطاء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة».