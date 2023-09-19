«الصحة» توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الإصابة بالقشرة

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والتعليمات المهمة المتعلقة بالوقاية من الإصابة بالقشرة بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، في اطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ورفع حالة التوعية الصحية لدى المواطنين، والبعد عن السلوكيات الخاطئة.

تعليمات للوقاية من الإصابة بالقشر

وجاءت النصائح التي وجهتها الصحة للمواطنين على النحو التالي:

- التعرض إلى أشعة الشمس الصحية لفترات مناسبة، حيث أن ضوء الشمس قد يكون مفيدًا في السيطرة على قشرة الرأس، وتجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية، مع التأكد من وضع واقي من الشمس على الوجه والجسم.​

- التقليل من استخدام منتجات تصفيف الشعر التي يمكن أن تتراكم على الشعر وفروة الرأس ويجعلها أكثر دهنية.​

- تجنب مشاركة الفرش والأمشاط وأكياس الوسائد والقبعات.​

- تجنب المنتجات بعض المنتجات مثل الأصباغ الكيماوية والعطور الاصطناعية.​

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين عند الإصابة بالقشرة، بعدم الحصول على الوصفات أو الخلطات الشعبية التي يتم وصفها بين المواطنين وبعضهم البعض، محذرة من الحصول على العلاجات أيضا، دون الحصول على موافقه الطبيب أو استشارة الطبيب المشرف على الحالة، لتجنب المضاعفات الصحية التي لها أثار بالغة على الصحة.