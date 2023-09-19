وزير الصحة الليبي: 3351 حالة وفاة حتى الآن في المناطق المنكوبة

قال وزير الصحة الليبي عثمان عبدالجليل، إنه لا توجد إحصائية دقيقة بشأن أعداد المفقودين في درنة حتى الآن، مؤكدا أنه يوجد حتى الآن 3351 حالة وفاة في المناطق المنكوبة.

وأضاف «عبدالجليل»، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء: «الوضع في درنة كارثي والبنية التحتية الصحية دمرت، وجرى إنشاء مستشفيات ميدانية في درنة واسترجعنا بعض الخدمات».

فيضانات تضرب ليبيا

ووقعت بداية الأسبوع الماضي في ليبيا، فيضانات بسبب العاصفة دانيال التي تسببت في انهيار سدين بمدينة درنة شمال شرق ليبيا وسط طلب ليبيا مساعدات دولية في ظل سوء الوضع.