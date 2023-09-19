متحدث الصليب الأحمر في ليبيا: حجم الكارثة كبير وانهيار الطريق يعوق توصيل المساعدات

قال بشير عمر، المتحدث باسم الصليب الأحمر في ليبيا، إننا نعمل بشراكة وثيقة مع جمعية الهلال الأحمر الليبي، والتي لديها القدرة على الوصول لكل المناطق في ليبيا، موضحا أن الهلال الأحمر الليبي كان من أول المستجيبين للكارثة التي ضرت البلاد، وخصوصا في منطقة درنة، لافتا إلى أن كل المساعدات تتم عن طريق الجمعية، والسلطات المعنية الموجودة في المناطق المتضررة.

المركز الرئيسي لاستقبال المساعدة القادمة إلى ليبيا

أضاف متحدث باسم الصليب الأحمر في ليبيا خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه إلى الآن تمكنا من التبرع بآلاف من أكياس الجثث وأطقم إدارة الموتى، كما أن اللجنة الدولية حتى هذه اللحظة تدرب متطوعي الهلال الأحمر ببني غازي حول استخدام معدات المياه والصرف الصحي في حالة الطوارئ، والتي تبرعت بها اللجنة الدولية في العام 2023 فضلا عن أجهزة اتصال لاسلكي، وتم التبرع بـ9 سيارات للجمعية، ومواد طبية بمستشفى الهواري ببني غازي، وهو المركز الرئيسي الذي يستقبل المساعدات الطبية ويوزعها على المناطق المغمورة بالفيضانات، مؤكدا أن حجم الكارثة في ليبيا كبير، ووقع في مناطق غير مؤهلة للتعامل مع مثل تلك الكوارث.

وتابع: «الصعوبة في الاستجابة يأتي للطواقم الموجودة في الميدان، خصوصا لاحتياجها الشديد لانتشال الجثث التي تحت الأنقاض، والتي غمرها الطمي.. خصوصا في درنة، وتتمثل صعوبة إيصال المساعدات في انهيار الطرق بسبب شدة الفيضانات وانقطاع شبكة الهاتف والتيار الكهربائي».