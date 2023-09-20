عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن أزمة محمد الشناوي وإمام عاشور

حسم الإعلامي أحمد شوبير جدل أزمة محمد الشناوي وإمام عاشور لاعبا النادي الأهلي والتي ظهرت على الساحة عقب نهاية مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي.

وقال شوبير خلال حديثه ببرنامجه ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس: «من وقت انتهاء مباراة اتحاد العاصمة والأهلي قدم مباراة شيئة والهبد شغال كلام كتير عن كهربا وعن محمد الشناوي وإمام عاشور وأمور كتيرة جدًا اتقالت».

شوبير: الثنائي رفضا فيديو مقترح

وتابع: «عشان ترد على الكلام ده حاجة واحدة فقط الملعب وده اللي حصل في مباراة المصري البورسعيدي الشناوي كابتن محترم وإمام لاعب كبير وده كان الرد والبعض اقترح إنهم يعملوا حاجه مشتركة ولكن الاتنين قالوا ده موضوع يتضحك عليه ولا يستحق عناء الرد قريت ناس بتقول الأهلي يكذب رسميا يكذب إيه مفيش حاجه الحاجات دي عشان ترد عليها لازم تضحك فقط لا غير الرد كان في الملعب والشكل كان رائع أمام المصري ».