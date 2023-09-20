السلطة الفلسطينية: المنطقة على وشك الانفجار بسبب تمادي الاحتلال ويجب وقف جنونه

أدان نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، العدوان الإسرائيلي المستمر في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ستصعِّد الأزمة.

العدوان سيجلب العنف والتصعيد للمنطقة بأسرها

وأكد أبوردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني في غزة وجنين وغيرها من المدن الفلسطينية، سيجلب العنف والتصعيد للمنطقة بأسرها.

وأوضح أبوردينة أن استمرار عمليات القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها في مدينة جنين وقطاع غزة وأسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات، تتحمل مسؤوليتها سلطات الاحتلال التي تدفع بالأمور نحو المواجهة الشاملة التي لن يستطيع أحد تحمل عواقبها.

مطالبات للإدارة الأمريكية أن تتدخل فورا لوقف هذا الجنون الإسرائيلي

وطالب المتحدث باسم السلطة الوطنية الفلسطينية الإدارة الأمريكية بأن تعي جيدا أن المنطقة على وشك الانفجار نتيجة التمادي الإسرائيلي في القتل والتدمير وسرقة الأرض، مطالبًا الإدارة الأمريكية بالتدخل فورا لوقف هذا الجنون الإسرائيلي، قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة الانفجار الذي سيدفع الجميع ثمنه مشددًا على أن السياسة التي تتبعها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد.

وشدد أبوردينة على أن أي طرف يعتقد أنه يستطيع فرض إملاءاته وسياساته على الشعب الفلسطيني صاحب الحق والعدل، هو شخص واهم، فالشعب الفلسطيني لن يسمح بالمساس بمقدساته وثوابته أيا كان الثمن".