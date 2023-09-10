وزير خارجية فلسطين: لا نعول على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية

قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إنه أحيانا تكون فلسطين بحاجة إلى تفعيل القواعد الجماهيرية والشعبية في الدول العربية والإسلامية، وكذلك في المجتمع المدني والأحزاب والبرلمانات كل هذه مهمة جدا لكي تضغط من أسفل إلى أعلى على حكوماتها لكي تأخذ موقف أكثر وضوحا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فهذا مسار مستمر ومتواصل، لم يتوقف ولن يتوقف إلا بعد تحقيق الغاية منه وهو إنهاء الاحتلال وتشييد الدولة الفلسطينية.

محكمة العدل الدولية

وأضاف «المالكي»، خلال حواره في برنامج «عن قرب»، مع الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن فلسطين لا تعول على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أن تحل القضية الفلسطينية، وإنما رأيها الاستشاري سوف يوضح الكثير من القضايا والجوانب التي من شأنها أن تكشف الكثير من المواقف وخاصة لدى تلك الدول التي تدعم وتسند وتوفر الحماية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، هذا أمر مهم.

الأرض الفلسطينية

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، أن المطلوب من تلك المحكمة، أن تُجيب على سؤالين، الأول، وهو ما طبيعة ذلك النظام الذي فرضته دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، هل هذا النظام هو نظام احتلالي أم نظام استعماري أم نظام عنصري، وعليه، يجب على محكمة العدل الدولية أن تحدد كيفية فكفكة مثل هذا النظام غير القانوني وغير الشرعي، وثانيا، ما هي الواجبات المناطة بمنظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء حيال مثل هذه المواقف

وتابع: «إذا هي تُجيب على أسئلة ولا تحل القضية، بل تجيب على أسئلة، هذه الإجابة بحد ذاتها مهمة جدا لأنها سوف توضح الكثير من القضايا التي كانت شائكة أو مغيبة أو أن الرواية الإسرائيلية قد فرضت رؤيتها على حقيقة الوضع».