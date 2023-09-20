مدبولي يشهد توقيع مذكرة شراكة بين 10 جهات لتحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع مذكرة شراكة بشأن التعاون المُشترك لتحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بين 10 جهات من خلال مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات في مصر بتقنية (DAISY Multimedia Publications)، بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» لتنفيذ المشروع.

وحضر التوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وجرى توقيع مذكرة الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مُممثلة في الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبة الإسكندرية، ودار الكتب والوثائق القومية، وجامعة عين شمس، وجامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة المنصورة، وجامعة الأزهر.

ووقع على مذكرة الشراكة، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد المنعم محمد الشرقاوی، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعنومات للأشخاص ذوى الإعاقة، مُفوَضا عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع بمكتبة الإسكندرية، والدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة فاروق حسن، القائم بعمل جامعة عين شمس، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور سلامة داود، مُمثلًا عن جامعة الأزهر.

وقال السفير، نادر سعد، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية تُولي اهتمامًا خاصًا بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقـة، ومن ثَمّ تستهدف مذكرة الشراكة هذه من خلال مشروع استخدام تقنية النظام الرقمي للمعلومات إلى تحسين إمكانية وصول الأشخاص إلى المعلومات خاصة الذين يعانون من صعوبة قراءة النص المطبوع بما في ذلك صعوبة القراءة البصرية أو الجسدية أو العقلية.

وأضاف: «يدعم المشروع الأشخاص الذين يعانون من صعوبة قراءة النصوص المطبوعة من خلال تقنية النظام الرقمي للمعلومات المتاحة DAISY، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ومشروعها الخاص بتحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز الوصول إلى المعلومات في مصر.

وتقنية DAISY عبارة عن وسيلة رقمية لإتاحة المعلومات والمنشورات للأفراد المكفوفين أو ضعاف البصر أو الذين يعانون من إعاقات مع النص المطبوع، وقد تحتوي الملفات على تسجيلات صوتية رقمية لكلام بشري أو اصطناعي ونص مُرَمَزْ ومجموعة من الملفات التي يمكن للآلة قراءتها لتخدم الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر من خلال المطبوعات متعددة الوسائط.

يذكر أنّه جرى دعم وتنفيذ المرحلة الأولي للمشروع بالتعاون مع وكالة «جايكا»، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبة الإسكندرية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

وقال سعد: «تأتي مذكرة الشراكة بغرض التنسيق وتعزيز التعاون المصري الياباني لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحسين الوصول الي المعلومات في جمهورية مصر العربية بتقنية DAISY».