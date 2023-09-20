بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي كتب: أسماء زايد 10:58 ص | الأربعاء 20 سبتمبر 2023 الدكتور مصطفى مدبولي بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مجلس الوزراء يحدد متوسط أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. «اعرف بكام» مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة المولد النبوي 2023.. الأسبوع المقبل مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مصنع أعلاف حيواني وداجني بأسوان مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء بقلم أسماء زايد