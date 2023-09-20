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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

كتب:

أسماء زايد
10:58 ص | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة.

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