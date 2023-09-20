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ضبط 2570 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
02:27 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

نجح رجال المرور في تحرير 2570 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 687 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 67 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنَّها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تمّ تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

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بقلم محمد بركات