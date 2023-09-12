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تحرير 2609 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

بسمة عبد الستار
10:56 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الملصق الإلكتروني- صورة أرشيفية

الملصق الإلكتروني- صورة أرشيفية

أسفرت حملات الإدارة العامة للمرور، عن تحرير عدد من المخالفات، وضبط عدد من الخارجين على القانون، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت حملات المرور، من تحرير 2609 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 651 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 70 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم بسمة عبد الستار