تحرير 2609 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

أسفرت حملات الإدارة العامة للمرور، عن تحرير عدد من المخالفات، وضبط عدد من الخارجين على القانون، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت حملات المرور، من تحرير 2609 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 651 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 70 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.