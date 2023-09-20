وفاة أستاذ الطب النفسي هاشم بحري.. وتلاميذه ينعون «الخلوق الراقي»

حالة واسعة من الحزن خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة حسابات الأطباء والمعالجين النفسيين، عقب الإعلان عن وفاة الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي جامعه الأزهر، إذ أثار خبر وفاته نوبة واسعة من الحزن بين محبيه.

وفاة هاشم بحري أستاذ الطب النفسي

وأكدت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي، بجامعة الأزهر، وفاة الدكتور هاشم بحري صباح اليوم، خلال حديثها لـ «الوطن»: «للأسف زوجته الكريمة بلغتنا بالخبر النهاردة الصبح وبالفعل الخبر صحيح».

وأعربت «حمودة» عن حزنها وحزن كافة زملائها والأطباء على رحيل الدكتور هاشم بحري، الذي تمتع بالسمعة الطيبة، والمساعدة، وحسن الخُلق.

ونعت كلية طب بنات الأزهر، عبر الصفحة الرسمية على «الفيسبوك» وفاة الدكتور هاشم بحري، مدونة: «عزاء كليه الطب بنات جامعة الأزهر، تتقدم كليه الطب بنات جامعة الأزهربرئاسة الأستاذة الدكتورة هناء العبيسى عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة سوسن عبد الصبور وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث، والأستاذه الدكتورة أمل حجازى وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب، بخالص العزاء والمواساة إلى الأستاذة الدكتوره إيمان خالد أستاذ طب الاطفال ورئيس القسم الأسبق، في وفاة المغفور له زوجها الأستاذ الدكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسي، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء».

رواد التواصل الاجتماعي ينعون وفاة هاشم بحري

وعلى الفور، تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى دفتر عزاء لوداع الدكتور هاشم بحري، فدونت شروق نشأت: «إنا لله وإنا إليه راجعون دكتور هاشم بحري في ذمة الله، مش قادرة أصدق إني مش هشوفك تاني كنت مستنياك تخف ومقررة أرجع أنزل المستشفى عشان أشوفك، يمكن مينفعش أقول ياريت بس كان نفسي مكونتش غبت عن محاضراتك ولقاءاتك كل ده حتى وأنت ماشي بتعلمني درس إني مأجلش تاني وأشبع من الحجات اللي بحبها، أنت مكنتش بالنسبة لي مجرد دكتور بتعلم منه، أنت كنت زي نور وإلهام يمكن محدش يعرف ده عني بس أنت كنت واحد من أسباب اختياري للتخصص ده من أيام ما كنت بسمعك في إعدادي وثانوي».

وتابعت أميرة محمود: «الخلوق الراقي دكتور هاشم أستاذ الطب النفسي في ذمه الله كتير أتمنيت أقابلك واتعلم منك، ولكن سيرتك الطيبة وعلمك هتفضل عايشه ولا نقول الا ما يرضي الله..وإنا لله وإنا إليه راجعون».