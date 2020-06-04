هاشم بحري: ارتفاع نسبة القلق والاكتئاب والتوتر النفسي بسبب كورونا

أكد الدكتور هاشم بحيري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن هناك أبحاث عن تأثير فيروس كورونا، على نفسية الإنسان.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن هذا البحث، تم إجرائه في 4 مراكز أبحاث، من أكبر مراكز الأبحاث على مستوى مصر، لافتًا إلى أن هذا البحث تم إجرائه على 4000 شخص في مصر.

وأكد بحري، أن هذا البحث توصل إلى ظهور القلق والاكتئاب بنسبة عالية، وظهور التوتر النفسي والعصبي على عدد كبير من المواطنين.

وأوضح بحري، أنهم اكتشفوا ظهور أعراض القلق والاكتئاب والأثر النفسي والاضطرابات الذهنية، وأن المواطنين بدأو يشعروا بالإرهاق الشديد.

وأكد بحري، أن هناك أبحاث أخرى، يتم إجرائها على تأثير الفن في التعامل مع الأطفال، في ظل أزمة فيروس كورونا، ضاربًا المثل بلعب الأطفال بالخزف والألعاب الفنية.