«الوطنية للانتخابات»: الشعب المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه

قال المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده لاختيار رئيسه، مضيفًا «نتعهد بأن نكفل لراغبي الترشح في الانتخابات إعمال حقهم كاملًا متى توافرت فيهم شروط الترشح».

وأضاف «البنداري»، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أننا سنراجع سائر الطلبات ومدى استيفاء كلًا منها لنعلن في أعقابها الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، ونؤكد وقوفنا على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إلينا في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة.

وتابع أنَّه يتمّ السماح بمتابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية، مثمنًا جهود أمانة الحوار الوطني على بيانهم الصادر بشأن الانتخابات الرئاسية.

وأهاب بكل المؤسسات والهيئات ذات الصلة الالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون، كما أهاب بالمؤسسات الإعلامية بالالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة مع عدم نشر أي أخبار عن الهيئة إلا التي ستصدر عنها بصفة رسمي.

وأكّد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّه سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات والصلاحيات التي يكفلها الدستور للهيئة في حالة رصد أي تجاوز، مشددًا على أنَّه «لن نتهاون في اتخاذ كل الإجراءات تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في عمل الهيئة».