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«الوطنية للانتخابات»: الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وصاحب الحق في اختيار رئيسه

كتب:

شريف سليمان
02:41 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
المستشار أحمد بنداري - مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار أحمد بنداري - مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة تتشرف بعقد ومؤتمرها الصحفي الأول لإعلان استعدادات إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأضاف بنداري، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ الانتخابات الرئاسية حدث مهم وفريد في مسيرة الحياة السياسية والديمقراطية، حيث يشارك كل مواطن مقيد في قاعدة بيانات الناخبين في عملية الاقتراع إعمالا لحقه الدستوري والقانوني في اختيار رئيسه الذي سيقود البلاد خلال فترة الحكم الرئاسية المقبلة.

وتابع: «في النهاية ستدون الهيئة الوطنية للانتخابات ما ستسفر عنه إرادة الشعب في اختيار رئيسه، من خلال مناخ ديمقراطي كامل باعتبار أنّ الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله كل الحق وحده في اختيار رئيسه».

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