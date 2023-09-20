«الوطنية للانتخابات»: نقف على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة المحتملين

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية.

وأضاف بنداري، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل إعمالا لنص الدستور والقانون، فضلا عن أنّ الهيئة ستتيح للمرشحين جميعا أن يكون لديهم مندوبون عنهم في اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع علاوة على السماح بمتابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن، إلى جانب السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل وخارج مصر بمتابعة العملية الانتخابية برمتها من أولها إلى آخرها.