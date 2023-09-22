«التعليم» تكشف خطة توزيع منهج الجيولوجيا للمرحلة الثانوية.. تعرف عليه
كتب:
أميرة فكري
08:20 ص | الجمعة 22 سبتمبر 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة تعبيرية
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس والموضوعات الخاصة بمنهج الجيولوجيا وعلوم البيئة للثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر أن تبدأ 30 سبتمبر، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
منهج الجيولوجيا وعلوم البيئة
- من أول الباب حتى الغلاف الحيوي.
- بدء التراكيب الجيولوجية حتى آخر الفوائق.
- من الفواصل حتى آخر الباب.
- مراجعة على الباب الأول.
المعادن
- من أول الباب حتى آخر الأنظمة البلورية.
- الخواص البصرية.
- الخواص التماسكية للمعادن.
- مراجعة علي الباب الثاني.
الصخور
- تقسيم الصخور النارية.
ومن تقسي حسب مكان التبلور وشكل النسيج حتى آخر أشكال الصخور النارية البركانية السطحية.
- الصخور الرسوبية.
- الصخور المتحولة.
- مراجعة على الباب الثالث.
الحركات الأرضية والانجراف القاري
- البيئة والتوازن بين الأنشطة الجيولوجية حتى آخر الدرس.
- الحركات البانية السلاسل الجبال.
-حركة القارات ونظرية الألواح التكونية حتى آخر الشواهد المؤيدة لنظرية الانجراف القاري.
- من نظرية تكتونية الألواح حتى أخر الحركة التقاربية للألواح من الزلازل حتى آخر الباب.