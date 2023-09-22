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«التعليم» تكشف خطة توزيع منهج الجيولوجيا للمرحلة الثانوية.. تعرف عليه

كتب:

أميرة فكري
08:20 ص | الجمعة 22 سبتمبر 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة تعبيرية

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة تعبيرية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس والموضوعات الخاصة بمنهج الجيولوجيا وعلوم البيئة للثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر أن تبدأ 30 سبتمبر، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

منهج الجيولوجيا وعلوم البيئة

- من أول الباب حتى الغلاف الحيوي.

- بدء التراكيب الجيولوجية حتى آخر الفوائق.

- من الفواصل حتى آخر الباب.

- مراجعة على الباب الأول.

المعادن

- من أول الباب حتى آخر الأنظمة البلورية.

-  الخواص البصرية.

- الخواص التماسكية للمعادن.

- مراجعة علي الباب الثاني.

الصخور 

- تقسيم الصخور النارية.

ومن تقسي حسب مكان التبلور وشكل النسيج حتى آخر أشكال الصخور النارية البركانية السطحية.

- الصخور الرسوبية.

- الصخور المتحولة.

- مراجعة على الباب الثالث.

الحركات الأرضية والانجراف القاري

- البيئة والتوازن بين الأنشطة الجيولوجية حتى آخر الدرس.

- الحركات البانية السلاسل الجبال.

-حركة  القارات ونظرية الألواح التكونية حتى آخر الشواهد المؤيدة لنظرية الانجراف القاري.

- من نظرية تكتونية الألواح حتى أخر الحركة التقاربية للألواح من الزلازل حتى آخر الباب.

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