يوسف القعيد: مذكرات القادة مادة خام جيدة جدا لتدوين تاريخ الدول

قال الكاتب والأديب يوسف القعيد، إنّ مصر لم تشهد إنتاج أدب عظيم يليق بالانتصار في حرب أكتوبر، موضحًا: «أريد استثناء القادة، لأن قادة حرب أكتوبر كتبوا مذكرات جيدة نُشرت داخل وخارج مصر، وكنت أتمنى أن يكتب مواطنون عاديون شهاداتهم عن الحرب من السويس وسيناء».

قادة حرب أكتوبر دوّنوا شهاداتهم

وأضاف «القعيد»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ قادة حرب أكتوبر دوّنوا شهاداتهم، مشددًا على أن هذا الأمر مسألة شديدة الأهمية.

تقديم كل الخدمات اللوجستية

وتابع الكاتب والأديب: «أقرأ عن دور النشر في الولايات المتحدة أنها ترسل لأي مسؤول سابق صحفيين متخصصين في مرحلته وزمنه والفترة التي كان مسؤولا فيها وتقدم كل الخدمات اللوجستية وتحجز أجنحة فنادق كاملة لتدوين مذكراتهم لأنها مادة خام لتاريخ البلد، وللأسف، ليس لدينا في مصر دور نشر يمكنها فعل ذلك، وأفضل أن يدون القادة والسياسيون مذكراتهم لأنها مادة خام جيدة جدا لتدوين تاريخ الدول».