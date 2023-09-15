الشاعر محمد العسيري يكشف لـ«الشاهد» كيف لحن بليغ حمدي 17 أغنية لنصر أكتوبر في 18 يوما

قال الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، إن موسيقى بليغ حمدي، بعد انتصار أكتوبر 1973 لا تنفصل عن أحداث ما بعد نكسة 1967، مشيرًا إلى أنه عمل 17 غنوة في 18 يوما، بداية من 6 أكتوبر حتى 24 أكتوبر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»: «بليغ قدر يلحن ويوزع ويسجل، لأصوات مختلفة مصريين وعرب، لأنه يوم 26 يونيو بعد الحرب بأيام قليلة استدعت الإذاعة المصرية عدد كبير من الموسيقيين والمطربين، وتم الاتفاق على عمل أغاني قصيرة سميت بالشعار، وهي أغاني قصيرة جدًا لعمل شحن معنوي للمصرين».

ولفت إلى أن بليغ عمل أغنية «إنذار يا استعمار يا عصبة الأشرار»، وهي لا فرق بينها وبين «عدى النهار» الأغنية الأشهر، مردفا: «دخل مود الحرب بهذه الأغنية والتي كانت مثل معركة راس العش في الأيام الأولى بعد 5 يونيو لتقول للناس رفضنا الهزيمة».

شهادات جديدة على نصر أكتوبر

ويكشف الباز، في الموسم الثالث من برنامجه «الشاهد» عن شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟

ويعد برنامج «الشاهد» الذي قدمه الباز، على شاشة «إكسترا نيوز» أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وهو من إعداد البدري جلال ومحمد عاشور.