يوسف القعيد يناشد برلمانيا وروائية بتدوين شهادتيهما عن حرب أكتوبر

ناشد الكاتب والأديب يوسف القعيد، عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن السويس والروائية والقصاصة أمينة زيدان تدوين شهادتيهما عما حدث في حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن السويس لعبت دورا جوهريا.

تجربتان من الصعب الكتابة عنهم

وأضاف «القعيد»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تجربتين من الصعب أن يكتبهما إلا من مرّ بهما، وهما الحرب والسجن، مشيرًا إلى أن التفاصيل اليومية الصغيرة مهمة جدا في الحرب.

وتابع الكاتب والأديب: «الأستاذ محمود أمين العالم طلب من جمال الغيطاني أن يكون مراسلا عسكريا في القوات المسلحة المصرية الباسلة، والغيطاني استفاد كثيرا جدا من هذه التجربة».

الحرب في حاجة إلى مَن مرّ بتجربتها

وأكد، أن الحرب في حاجة إلى مَن مرّ بتجربتها: «أتمنى أن الذين مروا بحرب أكتوبر العظيمة كتابة شهادتهم وأخص صديقي ومعلمي اللواء سمير فرج وكان في غرفة عمليات حرب أكتوبر أن نسمع منه شهادته وأن يكتبها أيضا».