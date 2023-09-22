صبري فواز من مهرجان سينما الشباب: «الغردقة جميلة وناسها طيبين»

قال الفنان صبري فواز، إن الغردقة مدينة جميلة جدًا، وأهلها ناس طيبين، مشيدًا بحسن استقباله في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، والذي يقام في أحد المنتجعات السياحية الكبرى على شاطىء البحر في دورته الأولى بحضور عدد من نجوم الفن تحت رعاية وزارة السياحة والآثار.

وأضاف «فواز»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سعيد مشاركته في مهرجان سينما الشباب على شواطئ مدينة الغردقة في دورته الأولى، مؤكدا نجاح التجربة، مشيرا إلى أن المهرجان شهد تجهيزات على أعلى مستوى وتوفرت فيه جميع إمكانيات النجاح.

نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء

واستقبل مهرجان الغردقة لسينما الشباب ضيوفه من نجوم الفن المصري والعربي على الريد كاربت، والذين تألقوا على السجادة الحمراء أمام كاميرات المصورين وهم حسين فهمي وزوجته، ومحمود حميدة، والهام شاهين، وهاني سلامة، وسولاف فواخرجي، وصبري فواز ، وميرنا وليد، صفية العمري، وأمير شاهين، وسميرة محسن.

فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي استعرض مشاهد من الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان الثلاثة، للأعمال الطويلة والقصيرة، وأفلام الطلبة، وجرى تكريم الفنان هاني سلامة من مصر، والفنانة سولاف فواخرجي من سوريا، والمخرج الأرميني جيفان افيتسيان.

يذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب يقام في مدينة الغردقة على شاطىء البحر خلال الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري، برعاية من وزارات الثقافة المصرية السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.