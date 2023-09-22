عاجل.. أول قرار لحكم مباراة الزمالك وبيراميدز بعد مشاجرة جهازي الفريقين

قرر محمود بسيوني حكم مباراة الزمالك وبيراميدز، منح محلل أداء بيراميدز بطاقة حمراء بعد شجار جهازي الفريقين، عقب نهاية المباراة مباشرة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الدفاع الجوي في افتتاحية مبارياتهما بدوري نايل.

وحسب مراسل «الوطن سبورت» بملعب الدفاع الجوي منح محمود بسيوني محلل أداء النادي السماوي بطاقة حمراء مع تدوين كل ما جاء في الشجار بين الطرفين، من أجل كتابته في تقريره الخاص بالمباراة.

باتشيكو يكشف سر شجار جهازي الزمالك وبيراميدز

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز كشف عقب نهاية المباراة عن سبب شجار جهازي الفريق قائلًا: «اعترضنا على وقوع لاعبي نادي الزمالك بشكل متكرر خلال أحداث المباراة، وهذا هو سبب سخونتها وما تبعها من أحداث بعد نهايتها».

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