جيش الاحتلال يطلق صاروخين على منزل في مدينة نابلس

أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي صاروخين على منزل في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ودعت شابا فلسطينيا عبر مكبرات الصوت إلى تسليم نفسه والخروج من المنزل المحاصر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حي رفيديا في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، حاصرت أحد المنازل، فيما أشارت جمعية «الهلال الأحمر» الفلسطيني، إلى نقل فلسطيني مصاب بشظايا رصاص إلى مستشفى رفيديا والتعامل مع 15 حالة اختناق بالغاز، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة لمدينة نابلس لتنفيذ عملية عسكرية، فيما دارت اشتباكات عنيفة داخل أحياء في المدينة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين.

وأمس الخميس، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام الأمم المتحدة، إن فلسطين سترفع شكاوى للجهات الدولية ذات العلاقة بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي

ودعا عباس، في كلمته أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، تشارك فيه كل الدول المعنية بالسلام في الشرق الأوسط، وقال إن المؤتمر قد يكون الفرصة الأخيرة للحفاظ على حل الدولتين وتفادي تدهور الوضع.

وقال محمود عباس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «نطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام»، مضيفا أن «المؤتمر الذي نطالب بعقده قد يكون الفرصة الأخيرة للحفاظ على حل الدولتين وتفادي تدهور الوضع».