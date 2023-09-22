عاجل.. يبدأ خلال ساعات.. حكاية منخفض يضرب البلاد في الخريف ويسبب أمطارا غزيرة

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية فصل الخريف فلكيًا، والذي يتميز بتقلباته الحادة في الطقس وهطول الأمطار الغزيرة والرعدية، والتي تصل حد الثلوج على بعض المناطق، خاصة سانت كاترين في جنوب سيناء.

بداية فصل الخريف رسميًا

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن فصل الخريف يبدأ رسميا غدا السبت الموافق 23 سبتمبر ويستمر قرابة الـ3 أشهر، وهو فصل انتقالي بين الصيف والشتاء، لذلك يتميز دائمًا بتقلباته الحادة والسريعة.

معلومات عن منخفض السودان

ويتأثر الطقس في مصر خلال فصل الخريف بما يعرف منخفض السودان الموسمي، والذي يعلن بوصوله إلى مصر انتهاء تأثر الطقس بمنخفض الهندي الموسمي والمرتبط بفصل الصيف.. فما هو منخفض السودان؟

- يؤثر منخفض السودان الموسمي بشكل كبير على جنوب البلاد خاصة محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وفق هيئة الأرصاد الجوية.

- يؤدي المنخفض بين حين وآخر إلى سقوط الأمطار الغزيرة خاصة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات جنوب البلاد.

- تحدث الاضطرابات الجوية بسبب منخفض السودان عندما يتزامن معه منخفض في طبقات الجو العليا ليتسبب في سقوط الأمطار الغزيرة.

- تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يحمل فصل الخريف هذا العام أمطار غزيرة قد تزيد من فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سلاسل البحر الأحمر على وجه التحديد وسيناء.

- كما تتوقع الهيئة أيضًا أن يشهد الخريف تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار وخاصة على مناطق من السواحل الشمالية، في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

- قد تتعرض البلاد لأمطار رعدية خلال فصل الخريف وذلك حينما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا، حينها تتكون السحب التي تؤدي في النهاية تتسبب إلى زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات الثلج على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

وفي آخر يوم بفصل الصيف، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما ذكرت أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا 33 مئوية على القاهرة، فيما تكون بالمحافظات الساحلية 30 درجة وفي جنوب الصعيد 38 درجة مئوية.