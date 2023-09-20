الأرصاد الجوية: سقوط الأمطار متوقع خلال فصل الخريف

ساعات قليلة ويبدأ موسم سقوط الأمطار المرتبطة بفصل الخريف، المعروف عنه اضطرباته الجوية المختلفة؛ نظرا لأنه فصل انتقالي بين الصيف والشتاء، إذ نشهد انخفاضات تدريجية في درجات الحرارة ونسب الرطوبة وتكاثر السحب الممطرة والتي تتغير كمياتها وشدتها وفقا للطبيعة الجغرافية لكل محافظة.

سقوط الأمطار في فصل الخريف

وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخريف معروف بأنه من أحسن فصول السنة في مصر؛ نظرا للعديد من الظواهر الجوية المرتبطة به مناخيا؛ منها الاعتدال في درجات الحرارة، كما أنه يشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة والسريعة خاصة في النصف الثاني منه مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشارت «غانم» في تصريح لـ«الوطن» إلى أنه يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وتتخلله موجات من الاضطربات الجوية نظرا لتوزيعات الضغطية المرتبطة به مثل امتداد منخفض السودان الموسمي القادم من على سطح البحر الأحمر، يقابله منخفض من طبقات الجو العليا تنتج عنه حالة من عدم الاستقرار، وتكاثر السحب العالية التي يصحبها سقوط الأمطار على محافظات البحر الأحمر وسيناء وجبال البحر الأحمر.

سيول على الصعيد والبحر الأحمر

وأضافت أن حالات عدم الاستقرار وسقوط الأمطار تمتد إلى محافظات الصعيد، والطبيعية الجبلية والجغرافيا في تلك المناطق، وتسمح بتشكيل السيول، لذا فإن تلك الفترة عي موسم السيول في هذه المحافظات.