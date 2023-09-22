دينا الشربيني تتلقى عزاء والدتها بمسجد المشير طنطاوي اليوم

تتلقى الفنانة دينا الشربيني، مساء اليوم الجمعة، واجب العزاء، في رحيل والدتها بمسجد المشير طنطاوي، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وكتبت «الشربيني»: «سيقام عزاء أمي حبيبتي السيدة ليلى السيد عبدالله التمامي الجمعة 22 من سبتمبر بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، نسألكم الدعاء».

وفاة والده دينا الشربيني

وأعلنت الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وفاة والدتها قائلة: «إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. صلاة الجنازة اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي».

وانهالت عبارات المواساة من الوسط الفني، حيث أعربت سوسن بدر قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة، ويصبر قلبك ويقويكي»، كما نعاها أحمد سعد قائلاً: «البقاء لله حبيبتي».