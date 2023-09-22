مصرع عامل وإصابة آخر في انقلاب دراجة نارية بسوهاج

لقى عامل مصرعه وأصيب آخر في حادث سير بسوهاج، بعدما انقلبت دراجتهما النارية.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أخميم من مستشفي سوهاج الجامعي باستقبال كلاً من «عاطف ع ع ا» سن 40 عامل مصابا بنزيف بالمخ، وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوفى عقب وصوله و«عبده ر ع ع» سن 38 عامل مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيمان بناحية نيده دائرة المركز إدعاء حادث دراجة بخارية.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور إنتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال النصاب افاد بأنه أثناء إستقلالهما دراجة بخارية قيادة الأول بطريق آبار الوقف «نيده» بطريق فرعي اختل مقود الدراجة بيد قائدها ما أدى لانقلابها على جانب الطريق وحدوث إصابته ووفاة الأول ونفي الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال شقيق المتوفى المدعو «شريف ع ع» سن 34 عاما، عامل ومقيم بذات الناحية قرر بضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.