إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بسوهاج

أصيب 9 أشخاص بينهم طلاب كانوا عائدين من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بحادث تصادم سيارتين «تمناية» على طريق سوهاج دار السلام شرق ترعة الفاروقية، وتم نقلهم للمستشفى المركزي لإسعافهم.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة دار السلام بتصادم سيارتين تمناية بجوار ترعة الفاروقية بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، فضلًا عن وحدة مرور لرفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الطريق، كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

حصر المصابين بحادث سوهاج

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: زياد على حسن رضوان سن 19 عاما من عزبة رضوان بمدينة دار السلام وسامح فهيم عبد الله سن 37 عاما وآية محمد حسن سن 19 عامًا، وعبيد السيد حشمت سن 18عامًا، وسارة عبدالفتاح عبدالمنعم سن 17 عامًا، وزينب عبد المالك السيد سن17 عاما، ومينا روماني الجارح سن 17 عاما، وماهر السبع لوكاس سن 17 عاما.

نقل المصابين لدار السلام المركزي

وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي لإسعافهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فضلًا عن رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.