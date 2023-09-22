«الشباب والرياضة» تعلن وظائف شاغرة بمرتبات مجزية وتأمينات وحوافز.. اعرفها

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية من خلال مشروع توظيف مصر بالتعاون مع ميكروسوفت ومؤسسة كير للتنمية، وذلك من خلال تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف لإحدى شركات توزيع الأغذية للمشروبات.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل تلك الوظائف الخالية من الشباب والرياضة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، وفق ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مسئول مبيعات خارجي.

- سائق برخصة مهنية.

‏‎ مسؤوليات الوظائف

- تحقيق أهداف بيع الأساسيات (التغطية والتوزيع).

- التطوير والحفاظ على علاقات تجارية إيجابية مع العملاء.

- تقديم الأخبار وأولويات العمل ومبادرات الشركة للسوق.

- متابعة المخزون وتحميل السيارة مع السائق.

الشروط المطلوبة

- أن يكون الحد الأقصى لسن السائق 45 عاما.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المندوب 37 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف حسن المظهر والسلوك ولا يشترط خبرة سابقة.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين صحي.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين اجتماعي وتأمين على الحياة.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية التوجه لشركة راية مباشرة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 24 و 25 و 26 سبتمبر في بشركة راية لتوزيع الأغذية و المشروبات بيتشو طريق القطامية القديمة بجوار مرور المعادي مخزن رقم 7.